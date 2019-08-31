أفعى قاتلة تفرض حظرا على سكان مدينة ألمانية لمدة أسبوع .. ومفاجأة بعد تفتيش شقة مالكها !

صحيفة المرصد – وكالات : أعلنت السلطات المحلية في مدينة غرب ألمانيا ، انتهاء حالة الرعب التي خيمت على سكان المدينة لنحو الأسبوع ، بسبب أفعى الكوبرا القاتلة بعد أن كانت طليقة في المدينة .
ووفقا لموقع ” سكاي نيوز ” فقد قالت بلدية هيرنيه في ألمانيا في تغريدة “تمّ الإمساك بالأفعى عند مدخل قبو أحد المنازل.. ولم يتعرّض أحد لإصابات”.،وكانت هذه الأفعى الشديدة السمّية التي يبلغ طولها أكثر من متر قد فرّت، الأحد، من شقّة خاصة.
وأعلنت السلطات أنه بتفتيش مسكن مالك الكوبرا القاتلة ، تم ضبط نحو 10 أفاعي أخرى في المنزل ، وتمّ إخلاء 4 مبان في الحيّ. وتسنّى لحوالي 30 شخصا العودة إلى منازلهم صباح الجمعة، لكن حظر الدخول إلى الأقبية.
ونشر المحققون الدقيق في المبنى، على أمل أن تترك هذه الحيّة المتحدرة من آسيا، ذات اللدغة القاتلة أثرا لها.
المرصد