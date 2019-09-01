انتشار كثيف للسماسرة والدولار يواصل الصعود بالسوق الموازية

شهدت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملات الاجنبية، وكشفت جولة “الانتباهة” عن انتشار كثيف للسماسرة ويحملون كميات كبيرة من العملة الوطنية خاصة فئة خمسين جنيهاً.
وبحسب افادات التجار بالسوق الموازية بان الدولار عاود الارتفاع وانتشار السماسرة بفئات كبيرة دليل على توفر السيولة مما جعل الكثير منهم ينشط في هذه السوق واصبحت كمية العرض كبيرة، الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار، حيث بلغ سعر شراء الدولار 69,500 جنيه والبيع 68 جنيهاً , فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 17,500 جنيه والبيع 18,100 جنيه، وتوقع التاجر مواصلة الارتفاع لعدم وجود انتاج حقيقي وبالتالي تستمر الاسعار في تأرجح الى حين أن يتحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد.
الانتباهة
2 التعليقات
ودامدرمان
2019/09/01 at 12:01 م (UTC 2) رابط التعليق
هؤلاء هم جماعة الإنقاذ يعملون على التخلص من العملية المحلية التي بحوزتهم بعد سماع خبر تغيير العملة، ثم ثانياً تحويلها إلى دولارات لتهريبها خارج البلاد تمهيداً لمغادرة البلاد ولهذا مستعدون للشراء بأعلا الأسعار.
عزالدين وديدي
2019/09/01 at 12:15 م (UTC 2) رابط التعليق
(حيث بلغ سعر شراء الدولار 69,500 جنيه والبيع 68 جنيهاً}كيف يكون سعر الشراء 59.500 والبيع 68