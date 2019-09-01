الجريدة: أنصار البشير يلوحون باستخدام السلاح ضد شباب هتفوا”مدنية” بمقرّ المحكمة

قالت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” إنّه كادت أنّ تندلع مواجهات بين معارضين لمحاكمة المخلوع ومؤيدين، أثناء انعقاد المحكمة التي وجهت له ثلاث تهم في حيازة والتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه.
وبحسب الصحيفة فإنّه تجمّع أعداد من الشباب بالقرب من مقرّ المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب القضاة بالخرطوم، ورددوا شعاراتٍ بمدنية الدولة، إلا أنّ أنصار البشير لوحوا باستخدام السلاح حيث صاح أحدهم”أجمعوا السلاح” فتفرق الشباب إلاّ أنّ أنصار البشير قاموا بملاحقتهم حتى احتفوا من محيط المعهد.
ووصلت المحكمة مجموعات من أنصار حزب المخلوع، عمر البشير استغل بعضهم مركبتي نقل كبيرة سعة”25″ راكبًا بينما جاء آخرون بسياراتهم الخاصة، فيما تأهبت شرطة مكافحة الشغب، التي حضرت في”8″ دفارات و”2″ تاتشر لفض أيّ اشتباك محتمل بين أنصار البشير ومعارضيه.
باج نيوز
1 التعليقات
فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساحل الحقيقي .
2019/09/01 at 1:19 م (UTC 2) رابط التعليق
تحيا البشير وتحيا أنصار البشير ، أسأل الله أن ينصرك نضرا عزيزا مؤزرا آمين .