صلاح السبب وليس تبديله.. كلوب يفسر انفعال ساديو ماني ويعلق عليه

دخل ساديو ماني مهاجم ليفربول في نوبة غضب عند استبداله خلال الانتصار بثلاثية نظيفة على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، لكن مدربه يورغن كلوب قلل سريعا من أهمية هذه الواقعة مؤكدا تجاوزها سريعا.
وظهر الغضب واضحا على ماني الذي ساعد ليفربول على الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، عند استبداله بعد دقيقتين من عدم حصوله على تمريرة ينتظرها من زميله محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.
واختار صلاح الحل الفردي بدلا من التمرير إلى زميله السنغالي غير المراقب، وظهر الغضب بوضوح على ماني.
وقال كلوب الذي أكد أن رد فعل ماني لم يكن بسبب استبداله “لقد كان محبطا وهذا شيء واضح. ساديو لا يستطيع إخفاء مشاعره وأنا أحب ذلك، وسارت الأمور بشكل جيد وتحدثنا بخصوص ذلك”.
وأضاف “كل شيء على ما يرام. نحن أفراد ونتحلى بالمشاعر وكان ذلك بسبب موقف حدث في المباراة بكل تأكيد فماذا آخر يمكن أن يحدث. لم يتعلق الأمر باتصال هاتفي بل بسبب موقف في المباراة لم يكن سعيدا هو بسببه”.
ورغم أن كلوب قلل من أهمية الواقعة فإنه أوضح أيضا عدم سعادته التامة بطريقة تصرف لاعبه السنغالي.
وقال كلوب “هل سيفعل التصرف ذاته مرة أخرى؟ من المحتمل لا لأن الأمر حدث. لم يقل أي كلمات سيئة بل ظهر بشكل مختلف قليلا عما اعتاد عليه. كل شيء على ما يرام”.
وستتوقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب خوض مباريات دولية، لذا يعتقد كلوب أن التوقف جاء في توقيت جيد، وقال مازحا “لا أحد سيتذكر ذلك بعد أسبوع واحد”.
الجزيرة