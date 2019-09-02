التفاصيل الكاملة لنجاة (الأصم وسلك) من عنف وتدافع جماهيري بالفاشر

أفلحت حشود جماهيرية محسوبة على الجبهة الثورية في إفساد احتفال وندوة لقوى الحرية والتغيير في الفاشر أمس، وفيما اقتحمت الجماهير الغاضبة المنصة الرئيسة للاحتفال وسط هتافات احتجاجية لعدم تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة الدستورية على شاكلة (وينو السلام)، نجح المنظمون للندوة في إخراج الوفد المركزي برئاسة محمد ناجي الأصم وخالد سلك، بعد مشقة بسبب التدافع والعنف من الجماهير الغاضبة المحتجة، في ذات الأثناء التي قامت فيها أعداد من هذه الجماهير بتمزيق لافتات الندوة والاحتفال، وبالمقابل سارعت قوى الحرية والتغيير بإخراج بيان تأسفت فيه على ما حدث في الفاشر. وأقرَّ البيان الذي تحصلت (الإنتباهة) عليه بوقوع اعتداء على بعض قيادات الحرية والتغيير، واعتذرت قوى التغيير لمواطني الفاشر لإلغاء الندوة، واصفاً ما حدث بأنه سلوك فردي لا يمثل مواطني الفاشر.
ومن جهته نقل متحدث باسم قوى التغيير في الفاشر محمد حسين آدم لـ (الإنتباهة) تفاصيل ما حدث، وذكر أن الأحداث بدأت مع دخول الوفد المركزي، وأشار إلى أن الجماهير الحاضرة رحبت بهم، إلا أن آخرين محسوبين على الجبهة الثورية قاموا بالهتاف ضد الوفد مرددين هتافات لتضمين السلام في الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن الهتافات استمرت لـ (10) دقائق، وأوضح أنهم اضطروا لسحب الوفد عقب عمليات تدافع وعنف، وأقر بحدوث إصابات وسط المواطنين بسبب التدافع والعنف، إلا أنه نفى إصابة أي شخص بالوفد المركزي بأية إصابة، وأشار إلى قيام جهات خارج مقر الاحتفال بحصب مكان الندوة بالحجارة، وأقر محمد حسين بوجود احتجاجات متكررة في كل فعاليات قوى التغيير في الفاشر إلا أنها لم تكن عنيفة، مؤكداً أن العنف من حلفاء قوى التغيير لم يكن متوقعاً. وفي ذات السياق أكد تحطم عربة عضو تجمع تحالف المحامين في الولاية محمد سالم نتيجة حصب بالحجارة.
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
الفنجرى
2019/09/02 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
هم الحشود المحسوبة على الجبهة الثورية دى أيام البشير و نظام الإنقاذ كانوا وين!!!!