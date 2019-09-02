رجاء نيكولا تكشف تفاصيل لقائها بأحمد هارون ونافع داخل سجن كوبر

كشفت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا في تصريح لـ(باج نيوز) عن تفاصيل زيارتهم لسجن كوبر لرموز النظام السابق، وأشارت نيكولا إلى أن الرئيس الأسبق عمر البشير هو أول من تم اللقاء به وذلك عقب عودته من المحكمة.
وأضافت: أعدّ المعتقلون مذكرة عندما علموا بزيارتنا قام بتقديمها أحمد هارون الذي قال: نحن معتقلون ولم يوجه لنا أيّ اتهام، وعلى استعداد للذهاب إلى المحكمة بدلًا عن البقاء هكذا دون معرفة مصيرنا.
وأشارت نيكولا إلى أن اللقاء بالمعتقلين استغرق ربع ساعة وتم نقاش حول الوثيقة لافتةً إلى أن نافع علي نافع تحدث حولها وقال: طالما أنكم قلتم أن هناك حُرية، سلام وعدالة طبقوها.
يُذكر أن أعضاء المجلس السيادي رجاء نيكولا،عائشة موسى قامتا بزيارة لسجن كوبر السبت في زيارة تفقدية لرموز النظام السابق الذين يبلغ عددهم 23، بحسب السلطات الرسمية.
باج نيوز
2 التعليقات
عباس احمد
2019/09/02 at 7:58 م (UTC 2) رابط التعليق
طالما أنكم قلتم أن هناك حُرية، سلام وعدالة طبقوها) لو انتو طبقتوها من قبل فى الناس ما كان ده حالكم عشان كده ذوقوا من نفس الكأس الذى كنتم تسقون منه العباد وربنا يمهل ولا يهمل .
عبدالوهاب البوب
2019/09/02 at 9:36 م (UTC 2) رابط التعليق
دي زيارة شنو ولي شنو…
من هم حتي يناقشوا الوثيقة ويا عجبي كيف سمح لهم بمناقشة الوثيقة…
الزيارة من المفترض ان تكون للتاكد من وجودهم داخل الزنازين الاسم المحبب لهم وكانوا يهددون به كل شريف عفيف…هولاء المجرمون اي تهمه موجهه لهم جديرة بان تبقيهم داخل الزنزانة بقية حياتهم…. يعني من طرف القائمة…
حرية قال….. وهل كنت تعرف ماهي حرية الاخرين و عدالة القانون.. كنتم تقتلون قبل ان تسالون…. فكفي صياح و عويل