موت وخراب ديار .. سرقة منزل إيطالية أثناء انشغال أولادها بدفنها

تعرضت إحدى العائلات الإيطالية في مدينة تورينو شمال البلاد لسرقة منزل والدتهم أثناء انشغالها بمراسم جنازة مالكته.
وقع الحادث مع قيام مجموعة من اللصوص بسرقة منزل إيطالية توفيت الجمعة، بينما كان أفراد أسرتها في إحدى كنائس بلدية ألبينيانو لإقامة مراسم جنازتها.
عاد أبناء المتوفاة لمنزل والدتهم ليجدوا كل شيء رأسا على عقب، مع اختفاء كل الأغراض الثمينة، بحسب موقع “torino today” الإيطالي.
يبدو أن اللصوص تعرفوا على خط سير أفراد الأسرة، بعد قراءة نعي المتوفاة في القرية، ليقرروا استغلال خلو المنزل.
ونشرت ابنة المتوفاة منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكت فيها تفاصيل الحادث، قائلة: “أريد أن أوجه انتباهكم إلى حقيقة مؤسفة، المعلومات المتبادلة قادرة على مكافحة هذه الظاهرة المحزنة التي اضطررت أنا وعائلتي المرور بها، خلال مراسم جنازة والدتنا، بالإضافة إلى خسارتنا الكبيرة”.
وأضافت “كان علينا أن نعاني من الغضب الشديد بعد تعرض منزل أمي للسرقة وسلب أغلى الأشياء منه، واكتشافنا أن جميع ملابسها ملقاة ومبعثرة على الأرض، بالطبع ليست هناك خسارة أكبر من وفاتها، لكنني أريد أن أحذركم جميعاً بعدم ترك منازلكم دون مراقبة، لا بيوت المتوفى ولا حتى جيرانه، لأنها ستتعرض أيضاً للسرقة”.
بوابة العين الاخبارية