لعشاق الرعب .. منزل “مسكون” للإيجار بولاية أمريكية

عرض زوجان أمريكيان منزلهما بولاية ميزوري، الذي يزعمان أنه “مسكون” للبيع على موقع لتأجير واستئجار أماكن السكن، أملاً في منح الباحثين عن الإثارة والرعب تجربة فريدة تقشعر لها الأبدان.
وقال الزوجان إن منزلهما “مسكون” ويعيش فيه “شبح رجل طويل القامة يرتدي حلة وقبعة عالية”، وإنه لا يمكنهما العيش في العقار بعد الآن، وبدلاً من محاولة بيعه، قررا عرضه على موقع “إير بي إن بي” لتأجير أماكن السكن.
وأشارا إلى أن المجموعة الأولى من الأشخاص الذين جاءوا لاستئجار المنزل لم يستطيعوا البقاء خلال الليل، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.
وقال الزوج آرون كلارك للشبكة الأمريكية: “ذكرت إحدى الشابات اللواتي بقين أنهن رأين جسماً معتماً على الدرج، وقالت أخرى إنها شاهدت جسما معتما مماثلا على الشرفة الموجودة في غرفة النوم الرئيسية بالطابق الثاني”.
وأضاف: “الشاب الذي حجز المنزل قال إنه يشم رائحة كبريت قوية، التي قيل لي إنها رائحة شيطان، لم يسبق أن بحثت في الأمر للتأكد من ذلك، لكن كان هذا كافياً لهم كي يغادروا، دخلوا المنزل في الساعة 6 مساءً وغادروه بعد منتصف الليل بقليل”.
وتابع كلارك: “لقد اشترينا المنزل في أغسطس/آب 2017 وانتقلنا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بدأت أنا وعائلتي في ملاحظة الأحداث الغريبة في وقت عيد الميلاد، كان كلبنا يتصرف بغرابة عندما انتقلنا ولكننا اعتقدنا أن ذلك لكونه عنيداً”.
واستطرد قائلاً: “أصبحت الأصوات أسوأ مع بقائنا، ووصل الأمر إلى تشغيل التلفاز بأعلى صوت، وتشغيل أجهزة التدفئة من تلقاء نفسها، وابنتي تسير أثناء النوم وتتحدث بلغات غريبة وتقوم بحركات كما لو كانت ممسوسة، ولا تفعل هذا في أي مكان آخر، بعد قضاء ليلة في منزل جدتها تعود لطبيعتها، ولكن بمجرد عودتها إلى المنزل، تبدأ مجدداً”.
كما أكد آرون أنه وزوجته على حد سواء شاهدا “رجلاً طويل القامة يرتدي حلة وقبعة عالية” عند زاوية أعينهم، فيما قالت ابنته إنها سمعت صوتاً يقول “مرحباً” مرة واحدة عندما عادت هي ووالدها إلى المنزل.
وبعد 7 أشهر من الانتقال والاستعانة بفرق “صيادي الأشباح” دون جدوى، قررت الأسرة مغادرة المنزل الذي عرضت قصته في إحدى حلقات برنامج “The Dead Files”.
بوابة العين الاخبارية