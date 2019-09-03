فنلندا تحتل المرتبة الأولى عالميا للسياحة من حيث الطبيعة البرية

صنفت وكالة “ترو لوكسوري ترافيل” السياحية، فنلندا كأفضل مكان في العالم للسياحة من حيث الطبيعة البرية لعام 2019.
وجاء في تقرير الوكالة: “أظهر تحليلنا لعام 2019 أن فنلندا هي أفضل مكان في العالم للسفر ومعرفة الحياة البرية، وذلك للمستوى العالي من الاستدامة البيئية، والتفرد والتنوع بالمناظر الطبيعية الجميلة، والجهود المبذولة للحفاظ على الطبيعة”.
ويدخل في معايير التقييم عدد المنتزهات الوطنية والتنوع البيولوجي وخطر انقراض أنواع من الحيوانات والنباتات حسب “الكتاب الأحمر”، وجهود الدولة للحفاظ على الطبيعة، إضافة إلى معايير أخرى.
وجاءت السويد في المرتبة الثانية والبرازيل في المرتبة الثالثة وكندا في المرتبة الرابعة والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة والنرويج في المرتبة السادسة وإسبانيا في المرتبة السابعة وألمانيا في المرتبة الثامنة وبولندا في المرتبة التاسعة وسلوفينيا في المرتبة العاشرة.
واحتلت روسيا المركز الرابع عشر ولاتفيا المرتبة الثامنة عشرة، وإستونيا المرتبة التاسعة عشرة، أما ليتوانيا فقد شغلت المركز 48.
اسبوتنيك