السودان.. مجلس السيادة يؤكد إعلان الحكومة خلال 48 ساعة

قال مجلس السيادة في السودان إن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة سيكون خلال الساعات 48 القادمة على أقصى تقدير.
وعقد مجلس السيادة اجتماعا استثنائيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي، بحث تأخرَ تشكيل الحكومة التنفيذية، وتشكيل مفوضية السلام.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان إن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام أيضا بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن بين الجنسين.
وأوضح الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء.
وكان حمدوك تسلم الثلاثاء الماضي قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية.
فض الاعتصام
على صعيد آخر، خرجت اليوم مسيرات في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم التي وقعت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.
ودعا المتظاهرون الذين خرجوا في مواكب إلى تحقيق العدالة واستقلالية القضاء ومحاسبة مرتكبي هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وعدد من المفقودين.
الجزيرة