فرنسا تؤكد دعمها للسودان في مجالات التنمية وإعفاء الديون

أكدت السفيرة الفرنسية بالخرطوم إيمانويل بلاتمان دعم بلادها للسودان في المجالات الاقتصادية والتنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بجانب دعمها لمعالجة ديون السودان.
وإلتقى وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب بمكتبه عصر اليوم “الإثنين” السفيرة الفرنسية بالخرطوم، ونقلت ترحيب الحكومة الفرنسية بالتغيير الذي حدث في السودان والبدء في تشكيل الحكومة الانتقالية.
من جانبه أكد وكيل الخارجية المُكلف على الدعم الذي ظلت تقدمه فرنسا للسودان في مختلف المجالات التنموية، وأعرب معبراً عن في أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التنسيق بين البلدين في المجال السياسي.
باج نيوز