احذر .. «فيس بوك» يراقبك: فتاة فوجئت بإعلان عن قميص واق بعد التحدث عنه إلى زوجها

منذ أن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي مكانة ثابتة لدى غالبية المصريين اعتبرها بعضهم وسيلة للتجسس بواقع المعلومات التي يسجلها المستخدمون، وهو ما تسبب في مشكلات لعدد من التطبيقات، كان على رأسها «فيس بوك».
وفي الآونة الأخيرة، فوجئ عدد من الأشخاص بظهور إعلانات، عبر «فيس بوك»، لمنتجات تحدثوا عنها للمقربين منهم، ما بين ملابس ومستلزمات شخصية وعروض ترفيهية، إلى جانب مشاهدتهم لأشخاص، ضمن قائمة الأصدقاء المقترحين، عقب مقابلتهم لأول مرة.
جميع ما سبق وضع «فيس بوك» في مرمى اتهام بالتجسس على المستخدمين، وهي النقطة التي سلطت عليها الضوء صحيفة «ميرور»، حينما أعربت سيدة تُدعى تايلر مايرز عن مفاجأتها، إثر ظهور إعلانين لمنتجين تحدثت عنهما آنذاك.
تقول «تايلر» إنه حال تحدثها عن شيء، كغسالة مكسورة أو مكان تريد الذهاب إليه في عطلة، مع صديقة لها تصادف إعلانًا لما تكلمت عنه، وهو ما واجهته مرتين.
وتتابع «تايلر» حديثها بالإشارة إلى أنها تحدثت مع أحد المقربين لها عن وسيلة تتمكن من خلالها التبول، حتى فوجئت بإعلان لإحداها عبر «فيس بوك»: «المنتج غامض تمامًا لدرجة أنني أكافح لشرحها، بطريقة مخالفة لما يذكره فيس بوك بشكل قاطع».
تردف «تايلر»: «خلال عطلة نهاية الأسبوع روت إحدى الزميلات، التي أخبرتها بهذا الأمر، لسيدة أخرى، فما كانت للأخيرة سوى أن شاهدت إعلانًا لجهاز التبول الأنثوي»، وكل ذلك واجهته دون أن تبحث عن المنتج من خلال متصفح «جوجل» أو «فيس بوك».
بعد أيام شعرت «تايلر» بخوف حسب تعبيرها، حينما شاهدت مقطع فيديو لشخص يحاول طعن شُرطيّ، ومساءً أعادت مشاهدته برفقة زوجها، وبعد انتهائه تحدثت معه عن القمصان الواقية، حتى فوجئت، في منتصف الليل، بظهور إعلان عبر «فيس بوك» عن سترة واقية من الطعنات.
وأكد الرواية السابقة مقال نقلته DW عن مجلة «ذا فيرج»، جاء فيه على لسان كاتبته: «الناس تصادفهم، على هوامش فيس بوك، إعلانات معينة كأنها صنعت على مقاسهم وتلبية لحاجاتهم، فبعد يوم من حديث أحد معارفي مع زوجته عن نيته السفر إلى مصر، تظهر على هوامش تايم لاين، التي تمر أمامه، إعلانات عن فنادق في شرم شيخ ومشاهد لرحت إلى الأهرامات، مع عروض بأرخص الرحلات الجوية إلى هناك».
واستكمالًا للمنشور بالمقال، تعرضت إحدى السيدات لموقف تمثل في رؤيتها لإعلان عن حذاء رخيص الثمن، بعد يوم واحد فقط من مشاهدتها له في أحد المتاجر بثمن باهظ.
تعدد الروايات الأجنبية، مع تحدث بعض رواد مواقع التواصل في مصر عن نفس الظاهرة، دفع البعض للتساؤل عن الكيفية التي يتعرف من خلالها «فيس بوك» عما يجول بخاطر مستخدميه، أو حتى المساهمة في التعرف على شخصية قابلها لمرة واحدة منذ فترة قصيرة.
وتوضيحًا لما سبق، يقول الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن «فيس بوك» يتجسس بالفعل، أو بمعنى أدق يحلل استخدامات الأشخاص، فهو مطلع على كافة خصائص الهاتف الذكي للمستخدم، أي يستمع إليه خلال تحدثه، والتعرف عما يبحث عنه عبر شبكة الإنترنت.
يضيف «مصطفى»، لـ«المصري لايت»، أن فكرة عثور المستخدم على شخص كصديق مقترح فور مقابلته للمرة الأولى يعود إلى استخدامه لخاصية الـGPS، فيكتشف «فيس بوك» وجودهما في نفس المنطقة، فيما ينوه إلى أن جميع ما سبق يكن متاحًا للتطبيق بموجب حصوله على إذن، من جانب المستخدم، باستعمال خصائص الهاتف كالكاميرا والمايكروفون وشبكة الـWiFi.
يوضح «مصطفى» أن المعلومات التي يطلع عليها «فيس بوك» تُستعمل دعائيًا ببيع الإعلانات، وسياسيًا بالتعرف على توجه وفكر سكان منطقة بعينها، معتبرًا أن الوسيلة المثلى لتجنب ما سبق في حذف التطبيق فقط: «مالوش حل إلا كده».
فيما أكد محسن فريد، الخبير التكنولوجي، فكرة تجسس «فيس بوك» على مستخدميه، وكمبدأ هو يجمع معلومات من واقع نشاط الأشخاص وما يقدموه له من معلومات، ومن يرغم في كتم أسراره لا يبوح بها من الأساس.
وينوه «فريد»، لـ«المصري لايت»، إلى أن ظهور إعلان لمنتج يهتم به المستخدم يعود إلى المنشورات التي يدونها، بجانب تفاعله بمختلف صفحات «فيس بوك»، مستبعدًا فكرة تواجد اقتراحات لأشخاص فور مقبلتهم على أرض الواقع، معتقدًا ضرورة وجود مكالمة هاتفية فيما بينهما.
وبالعودة إلى أبريل الماضي، خضع مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، لمحاكمة بتهمة تسريب بيانات مستخدمي موقعه لعدد من الشركات التكنولوجية العملاقة، حينها نفى استعمال التطبيق لميكروفون الهواتف المحمولة بغرض الاستماع إلى المحادثات.
كما استجوبه الكونجرس الأمريكي في نفس الشهر، وخلال الجلسة نفى تهمة التجسس، مكتفيًا بالإشارة إلى أن «فيس بوك» له حق الوصول إلى الصوت عندما يسجل الأشخاص مقاطع الفيديو على أجهزتهم الخاصة، لكن لا يمكنه الوصول إلى الميكروفون الخاص بالمحمول.
المصري لايت