ما هى هيئة وشكل “منكر ونكير”؟

عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ السيد عرفة – عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي – يقول: “ما هى الهيئة التى يظهر عليها منكر ونكير فى القبر وهل هما مرعبان كما يقال، وما هو عذاب القبر؟”.
فأجاب عرفة قائلاً: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ دائماً من عذاب القبر في دعائه في آخر كل صلاة قائلاً “اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة سؤال القبر وعذابه، ومن فتنة المسيح الدجال”.
وأوضح عضو لجنة الفتوى الإلكترونية في البث المباشر لمصراوي أن كل ما يخص الميت من حساب وعذاب فهي من السمعيات أو الغيبيات التى تلقيناها عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث نبوي مطول، فعلينا جميعاً بهدى النبي صلوات الله وسلامه عليه بالاستعاذة من فتنة القبر والعذابه وملزمة العمل الصالح إستعدادا لحسن اللقاء مع الله.
مصراوي