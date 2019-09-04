فيديو: كنداكة الـ(mbc) سير عابدين تقدم رؤية جديدة للأغنية الوطنية التي شغلت مواقع التواصل خلال الثورة

قدمت نجمة البرنامج العربي الشهير (ذا فويس) على قناة (mbc) الفنانة سير عابدين برفقة الفنان الشاب مازن حامد الأغنية الوطنية (مهيرة السودان) التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحراك الثوري الذي اسقط نظام المخلوع عمر البشير وهي الأغنية التي تعكس المشاركة الكبيرة للكنداكات ويقول مطلعها:
سنين يا مهيرة مضت بينا..
نعاني مرارة الحرمان
لهيب الثورة في عيونا..
جوة قلوبنا في غليان
أغنية مهيرة السودان من كلمات الشاعر السر دوليب وألحان حسن بابكر وتمجد المشاركة القوية والفاعلة للمرأة السودانية في الثورات التي فجرها الشعب السوداني ضد الأنظمة الديكتاتورية و قدمها الفنانان حيدر حدربي والفنانة حنان إبراهيم قبل أكثر من ثلاثة عقود.
الخرطوم (كوش نيوز)