مباحث الخرطوم تضبط عصابة نهب محال تجارية نهبت محل للموبايلات بالرياض تحت تهديد السلاح

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم متمثلة في فرعية الخرطوم من القبض على عصابة نهب قاموا بنهب محل الموبايلات بشارع الرياض وسرقة (8) موبايلات ولابتوب تحت تهديد السلاح، وكان مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً بالوسائط الإعلامية أظهر عملية النهب.
وأوضح العميد شرطة أمين سعيد محمد مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في تصريح لإعلام شرطة ولاية الخرطوم أنه فور ورورد البلاغ لمضابط الشرطة تم تشكيل عدة أتيام للبحث والتقصي على المتهمين بعد تصويرهم بكاميرا المحل؛ حيث تمكنت الأتيام من حصر دائرة الاشتباه حول أحد المتهمين (سائق الركشة) وبمواجهته بالمعلومات أقر بالسرقة، مرشداً إلى بقية المتهمين الذين تم تحديد مناطق تواجدهم بمنطقة سوبا الأراضي جنوبي الخرطوم داخل منزل تحت التشييد، وأحد المنازل العشوائية، وعقب مطاردة استمرت لأكثر من ساعة داخل المنطقة تمكن التيم من القبض على (2) من المتهمين وضبط سكين يحملها أحد المتهمين والقبض على المتم الثالث بتهمة استلام المال المسروق واسترداد كافة المسروقات، تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 174 من القانون الجنائي توطئة لتقديمهم للعدالة.
الخرطوم 4-9-2019(سونا)