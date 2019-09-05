أغلى تسويات الطلاق .. من هو السعودي الذي حصلت زوجته على ملياري دولار؟

عندما انتهت تسوية الطلاق بين مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس وزوجته ماكينزي بيزوس في إبريل/ نيسان الماضي، حصلت الأخيرة على ثروة تقدّر قيمتها بـ36 مليار دولار، ما جعلها أغلى تسوية طلاق في التاريخ.
ونظراً إلى أن بيزوس يعتبر أغنى رجل في العالم (وفق تصنيف مجلة “فوربس”)، فإن أي تسوية طلاق أخرى لن تقترب من هذا المبلغ. لكن شهد العالم خلال آخر 30 عاماً، تسويات طلاق ضخمة، أدّت إلى حصول أحد الزوجَين على ثروة طائلة.
اليوم ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن طلاق الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ترجّح صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن تكون التسوية واحدة من الأغلى في بريطانيا، وذلك بسبب الثروة الشخصية الطائلة التي يملكها بن راشد والتي قدرت بـ4 مليارات دولار، وفق مجلة “فوربس” أيضاً، وهو ما يمكن أن يجعلها ثاني أغلى تسوية طلاق في العالم.
لكن حتى الساعة تبدو كل المعطيات المرتبطة بطلاق الأميرة الأردنية مجرد تخمينات، عكس قصص كثيرة، حكمت فيها المحاكم بمبالغ ضخمة لصالح النساء. ونستعرض هنا أبرز هذه الطلاقات وأغلاها على الإطلاق:
ألِك وايلدنشتاين وزوجته جوسلين
طيلة أكثر من قرن اشتهرت عائلة وايلدنشتاين بعملها في مجال الفنّ والتحف، وقد جنت نتيجة هذه التجارة مليارات جعلتها من أثرى العائلات في العالم. في عام 1999، انفصل ألِك وايلدنشتاين عن زوجته جوسلين. وقد حصلت هذه الأخيرة على مبلغ قيمته 3.8 مليارات دولار وقتها، أي ما قيمته اليوم 5.7 مليارات دولار.
روبرت مردوخ وآنا ماريا تورف
في عام 1999 وبعد زواج دام لأكثر من 31 عاماً، انفصل صاحب واحدة من أكبر إمبراطوريات الإعلام في العالم، الأسترالي روبرت مردوخ، عن زوجته الصحافية الاسكتنلدية آنا ماريا تورف. وحصلت هذه الأخيرة على مبلغ قيمته 1.7 مليار دولار بتسوية الطلاق. وتقدّر قيمة المبلغ اليوم بـ2.6 مليار دولار.
بيرني إكلستون وزوجته سلافيكا
بعد زواج دام 23 عاماً، وبعد قصة حبّ وعلاقة اعتبرت من الأنجح انفصل رجل الأعمال البريطاني ومالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات الـ”فورمولا 1″ بيرني إكلستون عن زوجته عارضة الأزياء الكرواتية سافيكا راديتش. وقد حصلت هذه الأخيرة على مبلغ 1.2 مليار دولار.
ستيف وين وزوجته إيلاين
مليار دولار هي قيمة التسوية التي حصلت عليها سيدة الأعمال الأميركية إيلاين وين بعد طلاقها من رجل الأعمال ستيف وين عام 2010. علماً أنهما سبق أن تطلقا في عام 1986 من دون أن تكشف وين وقتها عن تسوية الطلاق.
عدنان خاشقجي وزوجته وثريا
هي أغلى تسوية طلاق عربية معروفة أو مصرّح عنها. إذ اشتهر رجل الأعمال وتاجر السلاح السعودي الشهير عدنان خاشقجي (توفي عام 2017) بحياة باذخة، وورد اسمه في ملفات استخباراتية كثيرة ومثيرة للجدل. ولم يكن زواجه عام 1961 من البريطانية ساندرا دالي إلا عاملاً إضافياً لزيادة البريق حول أسلوب حياته، بحسب صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية. وسريعاً اعتنقت ساندرا الإسلام وأصبح اسمها ثريا خاشقجي. استمر زواجهما 21 عاماً، لينفصلا عام 1982، وتحصل ثريا على مبلغ قيمته 874 مليون دولار، ما قيمته اليوم 2.3 مليار دولار.
العربي الجديد