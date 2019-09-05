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جرائم وحوادث

2019/09/05

2019/09/05


أضبط .. مسؤول سابق يخطط لتزوير أوراق سيارة رئاسية



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بدأ مسؤول سابق في الشروع في تزوير أوراق سيارة رئاسية ماركة (مرسيدس) منحت له إبان فترة النظام المباد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ (الإنتباهة) عن اتصالات يجريها المسؤول السابق مع أحد سماسرة السيارات لتزوير أوراق السيارة المطلوب إعادتها منذ فترة.

ووفقاً للمصادر فإن خطة المسؤول السابق تعتمد على تزوير أرواق للسيارة الرئاسية وإضافتها لقائمة سيارات تعرف بـ (بوكو حرام) غير المقننة التي ترد بصفة غير رسمية.

وفي وقت سابق رفض رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان إعادة سيارة رئاسية ماركة (مرسيدس) عدها مكافأة نهاية خدمة.

الخرطوم: عبد الرحمن صالح
صحيفة الإنتباهة

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