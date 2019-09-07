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جرائم وحوادث

2019/09/07

2019/09/07


قاضٍ يهدد ضابطاً وأفراد شرطة بالقتل


الشرطة السودانية

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هدد قاضٍ محكمة عليا ومرشح لمنصب بالسلطة القضائية ضابطاً وأفراداً من المباحث بالقتل، ورفض تسليم متهم لأفراد الشرطة. ودونت نيابة الخرطوم شمال بلاغاً بالرقم (10791) في مواجهة القاضي تحت المواد (89 إعاقة عمل الموظف العام أو الحماية/ 99 اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته/ 103 تهديد الموظف العام/ 110 تعطيل القبض على شخص/ 144 الإرهاب/ 160 الإساءة والسباب) من القانون الجنائي.

وقالت مصادر شرطية لـ (الإنتباهة)، إن القاضي منع تيماً من مباحث شرطة الخرطوم من القبض على أحد أقربائه وحجز سيارة بالرغم من وجود المتهم داخل منزله والسيارة أمامه، وأوضح المصدر أن القاضي كان موجوداً أمام المنزل، لكنه أخذ أمر القبض من التيم ومنعهم من القبض على المتهم، ووجه اتهامات وإساءات لفظية للتيم، وأضاف قائلاً: (القاضي قال للتيم إذا حضر مدير الشرطة لن يدخل منزلي، ومن يدخل المنزل سوف أضربه طلقة في رأسه، وانتم لا تعرفون شيئاً عن العمل).

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الإنتباهة

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2 التعليقات

      1. 1
        ود بندة

        2019/09/07 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق

        الم تسمعوا بالمدنياااااو
        ؟

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      2. 2
        wad elhooba

        2019/09/07 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق

        اوووووووه مؤشر خطيييييير يا للحسرة كنا نطمح في دولة القانون بقت المشكلة في القانون؟؟؟؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ده مؤسف للغاية والله!!!! كل يوم يزداد الحمل ثقل ويزداد الثقل حمل يا د-حمدوك!!! ما دايرة صبر تانى!! فقط غربلة وتصفية وإحالة ورفت والصالح العام وطرد من الخدمة!!!!! ديل بقايا حطام لا فائدة منهم غير العراقيل والمعاكسات ووصل بهم الأمر لإطلاق الرصاص.

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