ضريبة على اقتناء الكلاب في إسبانيا

قررت مدينة زامورا الواقعة في شمال غرب إسبانيا فرض ضريبة على أصحاب الكلاب يبدأ سريانها من العام المقبل.
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يأتي هذا القرار بعد أن ضجرت سلطات المدينة من تمويل تكاليف جمع فضلات الكلاب من الشوارع التي تجاوز عدد الكلاب فيها عدد الأطفال.
وقال المستشار الضريبي لمدينة زامورا دييجو بيرناردو: “على أصحاب الكلاب المساهمة بقدر معين في نفقات المدينة”، معترفاً بأنَّه ليس كل الناس سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ 9 يورو سنوياً حتى وإن كانت بسيطة.
وأضاف: “هذه الضريبة أثارت رد فعل قوياً من المواطنين، البعض لا يوافق عليها مطلقاً في حين تأقلم آخرون مع هذا الوضع وقبلها البعض ولكن ليست كل ردود الفعل سلبية”.
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين 50 ألف يورو و90 ألف يورو سنوياً من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفاياتها وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
وهناك بضع المدن في مختلف أنحاء العالم تفرض ضريبة مماثلة ومن أعلاها في لاهاي، إذ تُفرَض ضريبة قدرها 120 يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب إضافي في المنزل الواحد.
بوابة العين الاخبارية