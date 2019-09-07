هل بدأ التطبيع بين السودان واسرائيل من الشئون الدينية والأوقاف…؟؟!!!

تقول التقارير الصحفية المنشورة في (الميديا) ان اتصالات حزب الأمة القومي السوداني بدولة الكيان الاسرائيلي يعود تاريخها الي السنوات التي سبقت استقلال السودان في منتصف خمسينيات القرن الماضي…وتمت تلك الاتصالات بغرض تسهيل ودعم عملية استقلال السودان عن دولتي الحكم الثنائي (بريطانيا – مصر) فذكرت التقارير ان السيد الصديق المهدي وبرفقة محمد أحمد عمر نائب الامين العام لحزب الأمة التقيا بمسؤلين اسرائليين بالسفارة الإسرائيلية في لندن في 7يوليو 1954م …ثم عقبه لقاء ثاني لقادة من حزب الأمة ، بمحافظ بنك اسرائيل بالعاصمة التركية (اسطنبول) وناقشوا كيفبة فصل السودان عن الاعتماد علي مصر – مقابل منح ومساعدات مالية في شكل قروض – وضخ استثمارات إسرائيلية للسودان تدر أرباحا لصالح حزب الأمة . اضافة الي شراء القطن السوداني من المزارع التابعة للمهدي لثلاثة سنوات متتالية بملغ مليون ونصف جنيه استرليني… واسترسلت تلك التقارير إلى أن في فترة العدوان الثلاثي على مصر ، زادت وتيرة التواصل ما بين حزب الأمة ، وإسرائيل لممارسة مزيد من الضغط على مصر … وحسب التقاير قدمت اسرئيل قروضا وتسهيلات مالية تقدر بمئات الآف من الدولارات جزء منها بضمان ، والأخر بغير ضمان وكلها تصب لصالح الحزب ، وزعيمه المهدي…وتضيف التقارير في 1956م ، زارة السيد عبد الرحمن المهدي مصر والتقى بالزعيم جمال عبد الناصر ، برقفة صديقه محمد صالح الشنقيطي رئيس البرلمان السوداني وقتها…وبعد اللقاء بفترة يسيرة قدم السيد الشنقيطي تقريرا لمسؤول إسرائيلي عن تلك الزيارة…كما تشير التقارير ان السيدة غولد مائير وزيرة خارجية إسرائيل اجتمعت برئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله بك خليل المنتمي الي حزب الامة في باريس في 1957…. وفي شهر أغسطس 2017م ، صرح السيد مبارك المهدي في مقابلة تلفزيونية مشهورة وموثقة انه يدعم علنا بشدة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإسرائيل. لكن في المقابل حزب الأمة القومي يؤكد في تصريحات وبيانات منشورة في ( الميدايا )عدم صحة هذه التقارير ويصفها بالفبركات الملفقة والكاذبة ، وينفي صحة وقائع حدوثها ، ويشكك في مصداقية مصادرها وكاتبيها …وما بين النفي والإثبات هناك خيوط وتشابكات كثيرة مفقودة ربما يستبين أمرها ، ويتضح مستورها بعد حين .عند تتكلم اسرئيل بطريقة مباشرة ، او غير مباشرة – فكثير من المعلومات التي كانت تنفيها الدول والاحزاب في المنطقة العربية ردحا من الزمان – كشفت عنها التسريبات اسرائيلية عبر صحافتها…فلا دخان بلا نار…وكما يقول المثل (الفيه حرقص براه يرقص ) – ومن باب الشئ بالشئ ان وزير الشئون الدينية والأوقاف الجديد الشيخ نصر الدين مفرح المنحدرمن الجزيرة (ابا) ، ويقال عنه انه انصاري الهوى ، وحزب أمة اللون السياسي – وانه قريب من السيد الإمام الصادق المهدي ، وقد قذفت به رياح المحاصصة الحزبية الي منصب وزير الشئون الدينية والأوقاف في حكومة حمدوك الانتقالية…وربما هذه الوزارة هي الوحيدة التي لم تطبق فيها معايير ومواصفات الإختيارات الحمدوكية الدقيقة ، مقارنة بباقي الوزرات… ليجد الشيخ مفرح الطريق أمامه سهلا وميسرا وسالكا لتسنم الوزارة…ومن خلال سيرته ما أعتقد أنه من حيث الكفاءة والعلم والخبرة والتجربة والممارسة والشعبية – منافسا ندا لعلماء الثورة وخطباء ساحة القيادة العامة المفوهين – وممن احتضنت مساجدهم في الحاج بوسف ، والطائف بواكير الثورة ، وبوادر الثوار – كالشيخ الدكتور آدم إبراهيم الشين – والشيخ الدكتور مهران ماهر…فقطعا معايير الاختيار لوزارة الشئون الدينية والاوقاف كانت منعدمة وجرفتها رياح المحاسيب والواسطة والمحاصصة وربما سيل رسائل شلل الوتساب القحاتية…فالشيخ مفرح مقارنة بالشيوخ الدكاترة – آدم الشين – ومهران ماهر – في العلم والدعوة والكسب والعطاء والاسم والرسم – فلا مقاربة ولا منافسة ولا مواصفة في الوزن والتوازن والميزان والاختيار…فمرح مازال طالبا في الماجستير لم يكمل بعد كتابة رسالته (التشدد والغلو في الدين الإسلامي ) – وعندما فتح فهمه في أول لقاء تلفزيوني له دخل أبواب التطبيع من أوسع ابوابه بالكلام الذي تحبه دولة الكيان الاسرائيلي- مناديا بعودة الأقلية اليهودية إلى السودان – ونسي وتناسي ملايين المهجرين واللاجئين والمنفيين من المسلمين السودانيين…فمن الأولي بالعودة بالله عليك ياشيخ مفرح هل الملايين المسلمين السودانيين العايشين ظروف قاسية بلا دولة وبلا رعاية ..إم الأقلية اليهودية التي تعيش في دولتها وكيانها الديني والوطني وتكفل لها كامل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية – ثم طالما عرجت في هذا المضمار الخشن ياشيخ مفرح كان عليك التزاما أخلاقيا ودينيا وسياسا كوزير للشئون الدينية والأوقاف – وتمثل الأغلبية المسلمة في السودان ان تعلن شجبك وادانتك للانتهاكات والاقتحامات والحفريات الخطيرة التي يتعرض له المسجد الأقصى- اولي القبلتين – وثالث الخرمين – ممن تخطب ودهم وترحب وتترحم علي اقلياتهم التي هجرت السودان طوعا …كما كان عليك أن لا تنسي نضال الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير احتلال الكيان الاسرائيلي الغاصب للأرض والمقدسات…فكان حريا ان تسمع العالم بمطالبتك بحقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس …ولأنك وزير الثورة السودانية التي تدعوا إلى الحرية والمساواة والعدالة والسلام فهذه القيم والمادئ إنسانية جامعة لا تتجزأ ولا تخضع لمعايير الكيل بمكيالين…وعلي ما اظن بهكذا النوع من المعايير والمواصفات والتصريحات والمقاييس التطبيعية تفوق الشيخ مفرح بجدارة – علي الشيخين ادم الشين ، ومهران ماهر …فقد رأيت تصفيقا حارحا ، وطربا ورقصا وارتياحا كبيرا ، وحبورأ عظيما- وكتابات مهللة وسعيدة ومرحبة للسادة القحاتة من كتل ( يسار اليسار ، ويمين اليسار – ووسط اليسار ) وهم معجبين شديد بالذات (بالاقلية ….) من تصريحات الشيخ الوزير مفرح…أما القحاتة العروبين هل سيخوضون مع الخائضين فرحا وطربا – أم سيكون لهم مواقف مغايرة – كما في تاريخهم السالف – الله اعلم …سنراقب ونرصد حراكهم … !!!
عثمان همد …ود أبيب…
1 التعليقات
ساخرون
2019/09/07 at 5:56 م (UTC 2) رابط التعليق
السؤال المنطقي
ماذا استفادت دول التطبيع لنحذو حذوهم ؟
لكننا نعزي أنفسنا بأنه العلو الثاني ، وعدا من خالق الكون لهم
علو يعقبه أمر الله القادر …فصبرا جميلا ، والله المستعان
وطنيووو