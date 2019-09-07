فيديو: عقد الجلاد بأولاد المدارس تدعم ترشيح الصحفي فيصل محمد صالح وزيراً للثقافة والإعلام

احتفى عدد كبير من الصحفيين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بتولي الصحفي الكبير فيصل محمد صالح حقيبة وزارة الثقافة والإعلام حيث أشار البعض إلى تاريخه الصحفي بجانب عرض أجزاء من سيرته الذاتية التي تكشف عن كفاءته للمنصب الإعلامي.
وفي السياق كشف آخرون علاقته الكبيرة بالحقل الإبداعي ومساهماته في مسيرة الفن السوداني موضحين بأنه كان عازف ماهر على آلة العود بجانب كتاباته الشعرية وأبرزها رفد فرقة عقد الجلاد باحدى أغنياتها المشهورة وهي أغنية (أولاد المدارس) بجانب تغني الفنان الكبير الراحل مصطفى سيد احمد باحدى نصوصه الشعرية متمثلة في أغنية (الرجال العصافير).
الخرطوم (كوش نيوز)