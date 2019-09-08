شاهدا دفاع البشير يكشفان معلومات مثيرة ويقدمان “إيصالات أمانة”

طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، من المحكمة تعديل صياغة ورقة الاتهام، بإسقاط تهم تتعلق بالثراء الحرام، وإبراء الذمة، والتعامل بالنقد الأجنبي “الاشتراك الجنائي” مع مدير شركة “سين” للغلال طارق سر الختم، فضلاً عن طلب ملابسات الاعتراف القضائي.
واستمعت المحكمة المكلفة بنظر الدعوى وفقاً للسلطات القضائية، برئاسة القاضي المكلف د. الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، لإفادة شاهدي الدفاع أحدهما محاسب بجامعة إفريقيا العالمية، والآخر مدير مكتب البشير بالقيادة العامة للجيش، وحددت المحكمة جلسة في 14 سبتمبر الحالي بمقر معهد العلوم القضائية.
وأقر الشاهد الأول المحاسب بجامعة إفريقيا العالمية عبد المنعم محمد الخضر، بتسلّم (4) ملايين يورو من نائب مدير الجامعة حاتم عثمان محمد خير، أودعها في حسابات الجامعة ببنكي “أم درمان الوطني، والشمال الإسلامي”، وأوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية للجامعة.
فيما كشف الشاهد الثاني المدير التنفيذي لمكتب البشير اللواء ياسر بشير، عن تسلمه شخصياً (10.650) مليون يورو من البشير، سلم منها (5) ملايين لقوات “الدعم السريع”، و(4) ملايين لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي للقيام بمهمة خاصة.
الصيحة
1 التعليقات
عزالدين وديدي
2019/09/08 at 4:22 م (UTC 2) رابط التعليق
استلم 10650 ووزع 5 +4+1 طيب وين ال 650