“سياسية إماراتية” تدعو لتعدد الزوجات.. وتكشف أسباب زيادة “العنوسة”

دعت المترشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إمارة الشارقة، خولة عبد العزيز آل علي، إلى تعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة في خضم برنامجها الانتخابي.
وبحسب “الإمارات اليوم”، قالت آل علي، إنها ستقدم اقتراحات وحلولا فعالة مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيا وماليا.
وأوضحت السياسية أن الإناث في تزايد في المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، وتابعت أنها تحدد 4 فئات وهي: الفتيات العوانس والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء.
وشددت على أن جميعهم بحاجة إلى رعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهم، وتابعت أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لهم لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء.
وأضافت أن لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج، وأنها ستعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف على قدر الإمكان من أجل خلق أسرة سعيدة من شأنها أن تكون فاعلة وتزيد من عدد سكان الدولة.
وأشارت آل علي إلى أن من أسباب عنوسة الفتيات رفض بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية للفتاة، خاصة إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي، موضحة أن رفض الأسر تسبب في عنوسة بعض الفتيات وتأخرهن في الزواج خلال سنوات مبكرة من أعمارهن.
صحيثفة المرصد