مصالحة تاريخية في الجنوب بين بونا ملوال وأرملة قرنق

برعاية زعماء وقيادات جنوب السودان اجريت مصالحة تاريخية بين القيادي بمجلس اعيان الدينكا الدكتور بونا ملوال مادوت وأرملة زعيم الحركة الشعبية الراحل ربيكا قرنق دي مبيور مساء امس بالعاصمة جوبا، وتعد المصالحة الثانية من نوعها، حيث كانت الاولى في عام 2002م بالعاصمة البريطانية لندن قبل وفاة جون قرنق، ومن المعروف ان الخلافات التى وقعت بين الراحل جون قرنق وبونا ملوال كانت بسبب تيار الوحدة مع السودان والانفصال عن السودان، حيث كان د. بونا من مؤيدي الوحدة في السابق، وكان جون قرنق يصفه عبر نشرته الصحفية آنذاك بأنه عميل للخرطوم، بجانب ايحاءات تحمل علاقته باغتيال القيادي الجنوبي (وليم دينق) والد الوزير السابق (نيال دينق نيال)، وتشير (الإنتباهة) الى ان المشكلة الاخيرة تعمقت بشكل كبير، حيث انشق الدينكا انفسهم بين (دينكا بحر الغزال) و (دينكا بور)،
جوبا: الخرطوم: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة