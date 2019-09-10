فيديو: خطأ كارثي يتسبب في فضيحة لقناة الملاعب الرياضية .. شاهد

نتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي فيس بوك ويوتيوب , المقطع يوضح مذيعة قناة الملاعب الرياضية وهي تقوم بوضع المكياج أثناء بث الاستديو التحليلي لمباراة المنتخب السوداني والمنتخب التشادي ضمن تصفيات كاس العالم قطر 2022 .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين للقناة , حيث اعتبره البعض نوع من عدم الاحترافية وأن طاقم القناة يفتقد إلى الخبرة .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين للقناة , حيث اعتبره البعض نوع من عدم الاحترافية وأن طاقم القناة يفتقد إلى الخبرة .