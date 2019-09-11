بالمستندات .. كشف أملاك مسؤول سابق متهم بغسل الأموال

تحصلت (المصادر) على مستندات ووثائق تكشف تورط مسؤول سابق في عمليات فساد وغسيل اموال واستغلال منصب في الحصول على قطع اراضٍ متعددة وانشاء شركات واسماء عمل والحصول على اراضٍ بمواقع متميزة بقلب الخرطوم ووكانت الصحيفة قد نشرت خبراً امس الاول اشارت فيه الى أن السلطات تتحرى في ثلاثة بلاغات غسيل اموال من بينها بلاغ تقدمت به مطلقة المسؤول اتهمته فيه بغسيل الاموال والحصول على ممتلكات واراضي دون وجه حق ولاتمكنه وظيفته من الحصول عليها، وعلمت الصحيفة أن الوزير المذكور تقلد مناصب رفيعة بمصلحة الاراضي والتخطيط العمراني وهو من بين الذين قاموا بتحسين جروف بري المحس التي شهدت مشاكل واحداث خلال فترة زمنية معينة وهو ايضاً كان مستشاراً لعملية تحسين اراضي جامعة الخرطوم وعمل مستشاراً اقتصادياً للمؤتمر الوطني كما ساهم في تحسين اراضي الهيئة الخيرية .
حسب المستندات فإن الرجل اسس شركة معروفة كان يستغلها في عمليات الاتجار بالاراضي وكان حسب المستندات قد اصدر خطاباً فوض بموجبه احد اقاربه والذي يشغل منصب مدير عام بشركته المعروفة بأن يقوم بعمليات البيع والتوقيع على عقود التنازل وقبض ثمن استخراج واستلام شهادات البحث بغرض البيع تفويضاً كاملاً .
تلك الشركة تمتلك عدداً كبيراً من اراضي حي المدينة الخيرية وقامت ببيع نحو (8) قطع اراضي وذلك حسب شهادات الملكية الصادرة من السلطة القضائية بمكاتبها المختلفة وهي القطع (808/ 110/ 108/ 196/ 194/ 807/ 692/ 691) بحي المدينة الخيرية تملكها شركة (……) المحدودة .
تحصلت الصحيفة ايضاً على مستند من مكتب تسجيلات اراضي خرطوم شرق صادر في 2016 بخصوص شقة باسم نجل الوزير بجانب مستند آخر عبارة عن شهادة ملكية منفعة صادرة من الجهاز القضائي ام درمان بشأن القطعة947 التي سجلت باسماء (6) من بنات المسؤول المذكور اضافة الى ملكية عين لقطعة الارض (2/5) ذات المساحة (656) متراً الواقعة شرقي الخرطوم بشارع البرلمان وهي تعتبر من الاراضي باهظة الثمن مسجلة باسم المسؤول السابق .
كشفت مستندات صادرة من حكومة رأس الخيمة بالامارات العربية المتحدة عن قيام الوزير المذكور بتأسيس شركة باسم (اللواء الذهبي) بدولة الامارات ونقلت المعلومات أن الوزير المذكور بالاضافة الى (عكاشة) الذي لقي حتفه منتحراً حسبما نقلت وكالات الانباء داخل سجن كوبر حينما اعتقل إبان حكم البشير بالاضافة الى شخص ثالث وزوجة الوزير وتوزعت النسب حسب المستندات التي تحصلت عليها (الإنتباهة) بنسبة (30%) لكل واحد بينما زوجته حصلت على نسبة (10%)، وحصلت الصحيفة على مستند آخر بشأن ذات الشركة صادر في العام 2017م من ادارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل يفيد بأن المساهمين في شركة اللواء الذهبي للاستثمار المحدودة هم (5) شخصيات رجال فقط وليس من بينهم زوجته، وسنواصل في اعدادنا القادمة..
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة