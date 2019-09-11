وزارة الصحة: 4 حالات إصابة بالكوليرا في النيل الأزرق

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية لأول مرة بعد (30) عاماً عن تسجيل (4) إصابات بمرض (الكوليرا) في النيل الأزرق. وكانت الكوليرا من الأمراض التي لا تعلن وتسمى تلطيفاً (إسهالات مائية)، في ذات الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر بما فيه الاتصال بالمنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية.
وذكرت الوزارة أنه منذ (28) أغسطس الماضي وحتى الثاني من سبتمبر الجاري أصيب (37) شخصاً بالإسهال المائي الحاد، توفي منهم (3) أشخاص, وكانت الإصابات والوفيات في محليات مختلفة من ولاية النيل الأبيض. وبالمقابل قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، إن مجلس الوزراء استمع لتنوير من وزير الصحة حول انتشار داء الكوليرا في النيل الأزرق، وأكد على وجود (4) حالات إصابة, وكشف عن زيارة سيقوم بها الوزير إلى الولاية لتفقد الأوضاع هناك.
وجزم فيصل بالتعامل بشفافية مع هذه القضايا، وشدد على عدم إخفاء معلومة تهم المواطنين، وأن كل المعلومات ستملك للجمهور. وفي ذات الاتجاه أشار وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم في تصريح صحفي إلى أن المعمل القومي للصحة العامة (إستاك) أكد وجود بكتريا مرض الكوليرا في (4) عينات من جملة (6) عينات تم استلامها من مصابي النيل الأزرق.
الخرطوم: عواطف ــ أميرة
صحيفة الإنتباهة