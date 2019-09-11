تخفيض تذاكر السفر إلى الولايات

اتفقت وزارة النقل مع الغرفة القومية للبصات السفرية وغرفة الحافلات على تخفيض قيمة تذاكر السفر إلى الولايات لتصبح (15%) بدلاً عن (25%) على أن تتم مناقشة نسبة (10%) لاحقاً.
وأوضح رؤساء الغرف في اجتماع مع وكيل وزارة النقل أن الارتفاع جاء لمواجهة الزيادة في أسعار الإسبيرات والزيوت والإطارات، وأشاروا إلى أنه تمت دراسة فنية خلصت لضرورة زيادة التعرفة إلى 25% لضمان استمرارية الخدمة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة النقل مالك بشير، اهتمام الدولة بقطاع النقل بوصفه من دعامات الاقتصاد الوطني، متعهداً بإزالة كل العقبات التي تواجه تطوره.
وأثنى مدير وحدة النقل البري موسى محمود، على الدور الذي تقوم به الغرف في نقل المواطنين، وقال إن المبررات التي أدت إلى زيادة التعرفه منطقية إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي تخفيضها.
صحيفة السوداني