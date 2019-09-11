بالفيديو.. معركة بالسيوف بين المشجعين بالدوري الكولومبي

ألقت الشرطة الكولومبية القبض على 96 مشجعا، بينهم بعض الأطفال، وصادرت العشرات من الأسلحة البيضاء والسيوف والمخدرات، على خلفية أحداث الشغب التي وقعت قبل وأثناء مباراة إندبيندينتي ميديلين وأتلتيكو ناسيونال في الدوري الكولومبي لكرة القدم.
واشتبك جمهورا الفريقين في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ميديلين معقل فريق إندبيندينتي بالسيوف والسكاكين والحجارة؛ مما أوقف سير المركبات بالشارع، وتسبب في حالة ذعر لدى المارة وأصحاب السيارات التي توقفت تماما.
وتكررت أحداث الشغب أثناء المباراة أيضا، عندما حاول بعض مشجعي الفريق الضيف اقتحام الملعب، واشتبكوا مع مشجعي إندبيندينتي، وكادت تحدث مواجهة دامية لولا التدخل السريع لقوات الأمن.
يذكر أن المباراة التي أقيمت في الثامن من الشهر الجاري في الجولة العاشرة للدوري الكولومبي انتهت بفوز الفريق الضيف أتلتيكو ناسيونال 4-1.
وأشعل الاشتباك الدامي مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتشرت فيها مقاطع الفيديو التي توضح المعركة التي استخدمت فيها السيوف والسكاكين والعصي والحجارة.