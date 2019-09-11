وزيرة الخارجية تستقبل ممثل البنك الدولي

استقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها ظهر اليوم السيدة كارولين تيرك الممثل القطري للبنك الدولي لكل من السودان وجنوب السودان واثيوبيا وإريتريا والوفد المرافق لها.
رحبت السيدة الوزيرة بالوفد الزائر وقدمت للوفد تنويراً عن مجمل الاوضاع في السودان بعد انتصار الثورة وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضافت ان السودان يسعى لترقية التعاون مع المجتمع الدولي بغية الخروج من العزلة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أشادت السيدة تيرك باختيار سيدة على رأس وزارة الخارجية واعتبرت ذلك إنجازاً كبيراً للمرأة السودانية ووعدت بتعزيز التعاون بين البنك الدولي والسودان بما يعود بالنفع على البلاد.
السوداني