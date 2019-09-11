صورة: زيارة أسرة وزير العدل السوداني لابنها بمكتبه تثير جدلاً بمواقع التواصل

أثارت زيارة والدة وأشقاء وزير العدل السوداني في حكومة “حمدوك” نصر الدين عبدالباري، بمكتبه جدلاً واسعاً على صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صوراً للحاجة كلتوم اسماعيل، التي قدمت مع ابنتها حواء عبد الباري وشقيقه، من حي مايو بضاحية الخرطوم، للسلام على ابنها الوزير في مكتبه حيث كان في استقبالهم ملتقطاً صورا معهم.
واثارت الصور جدلاً مابين من أثنى على الزيارة واللفتة الحانية للأم والأسرة ومؤازرت ابنها في موقعه الجديد.
ومابين ناقد للزيارة في موقع العمل وتعطيله عن مشاغله وإهدار وقته الخاص بخدمة الدولة ومواطنيها.
وكان ” نصر الدين” قد أثار ضجة قبلها بحديثه عن أهمية فصل الدين عن الدولة.
وبحسب “تي آر تي عربي” يعرف عبد الباري باستقلاله السياسي ولم يُعرف له انتماء سياسي، نال الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الشهيرة، وهو على وشك نيل الدكتوراه من جامعة جورجتاون الامريكية.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/11 at 8:42 م (UTC 2) رابط التعليق
الام لها مكانتها وتزور ابنها فى اى وقت اذا لم يحترم امه ويقابلها لن يكون له
خير علي هذه البلاد اسرة بسيطة خرجت ابن وزير هكذا نريد السودان الجديد
ان زول ينجح يكون له مكان فى الدولة بغض النظر عن ابوك مين وامك مين
واسرتك شنو
فيصل الغالى
2019/09/11 at 8:50 م (UTC 2) رابط التعليق
هذه أول مرة ومنذ الإستقلال نرى أسرة وزير بكاملها تزور مكتب ذلك الوزير .. لقد سجل هذا الوزير سبقاً لم يسبقه عليه أحد !!!