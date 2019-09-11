مدير المكتب: رداً علي مانشر من افتراءات وأكاذيب علي الأستاذ علي عثمان محمد طه

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نادِمينَ﴾ [الحجرات: ٦]
تابعنا خلال الفترة الماضية محاولات يائسة علي منصات التواصل الاجتماعي تدعي أن الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية قد أضرب عن الطعام وأنه قد حول إلى مستشفى علياء لتنفيذ محاولة لتهريبه خارج البلاد .
نرجو أن نؤكد أن الأستاذ علي عثمان محمد طه بصحة جيدة وأن إدعاء إضرابه عن الطعام محض افتراء وكذب صراح قصد به النيل من ثباته وإضعاف الروح المعنوية لأنصاره ومريديه من عضوية الموتمر الوطني والحركة الإسلامية المنتشرة في ربوع البلاد وخارجها والثابتة علي مبدئها كالطود العظيم بثبات قادتها ومفكريها .
سيظل الأستاذ علي عثمان محمد طه رمزاً وطنياً ومفكراً إسلامياً لن تثنيه قضبان السجن عن ثباته علي مبدئه و مدافعته لأجل تحقيق حكم الله في الأرض وسيخرج مرفوع الرأس قصرت ايام السجن أو طالت ليمارس بكل شدة وجرأة مع إخوانه دعوته لازهاق الباطل وإحقاق الحق .
لواء م . ابراهيم الخواض
مدير مكتب الأستاذ
علي عثمان محمد طه
النائب الاول الأسبق
لرئيس الجمهورية
11/9/2019