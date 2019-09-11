وفاة حالتي اسهال مائي جديدة بالدمازين

سجلت ولاية النيل الأزرق يوم الأربعاء حالتي وفاة من مصابي الإسهال المائي المحتجزين بعنبري العزل بالدمازين والرصيرص.
وكشف التقرير اليومي الذي حصلت (سونا) على نسخة منه أن وفاة حالة العزل بالدمازين حدثت بعد دخولها العنبر ب٢٥ ساعة فيما حدث وفاة حالة عنبر عزل الروصيرص بعد دخولها ب٩ ساعات.
وأوضح التقرير اليومي لغرفة الطوارئ دخول ٩ حالات جديدة ليصبح العدد الكلي ١٧ حالة ١٢ بالروصيرص و٣ بالدمازين و ٢ بودالماحي، منوها إلى استقبال حالة من سجن الروصيرص.
وعرض التقرير موقف تنفيذ التوصيات السابقة بجانب الأنشطة اليومية المنفذة بالمحليات. ونوه إلى ان أعداد المصابين في ازدياد يومي مما يتطلب تكثيف الجهود وإدخال آليات تواكب الموقف.
الدمازين 11-9-2019 (سونا)