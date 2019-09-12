إسدال ثوب الكعبة الشريفة استعدادًا للعُمرة

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة اليوم، إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة بإشراف ودعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وذلك استعداداً لموسم العمرة .
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1440، حيث كان قد تم رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة من عام 1440 من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه، مما يعرض الثوب لبعض الضرر ويبقى هذا الجزء مرفوعاً حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم، ثم يعاد الوضع إلى طبيعته.
وشارك في إسدال ثوب الكعبة، فريق عمل من مكون من 46 فنيًا ومختصا بالمجمع بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب ثم تركيب بقية المذهبات، ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.
كما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” في عامها الثاني والتي تسهم في تفعيل العديد من البرامج والأنشطة.
وحث السديس الجميع على بذل أقصى الجهود والتحلي بالأمانة والإخلاص والشرف العظيم لخدمة عمَار بيت الله الحرام والمعتمرين وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم.
مصراوي