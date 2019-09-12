مجهولون يرتدون أزياءً نسائية ونقاباً ينهبون منزلاً بالمسيد

نفذ مجهولون يرتدون النقاب الاسلامى النسائي حادث نهب غريباً من نوعه بمدينة المسيد بولاية الجزيرة، ونقلت مصادر ان المتهمين كانوا يرتدون عباءات سوداء ونقاباً يغطى وجوههم، وفى منتصف النهار تمكنوا من دخول منزل وقاموا بتكميم صاحبة المنزل وربطها ووضعها اسفل السرير، ومن ثم تمكنوا من نهب مجوهرات تخص السيدة، وولوا هاربين الى جهة غير معلومة. وفى ذات السياق اتخذت السيدة الاجراءات ويجري البحث عن الجناة.
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/12 at 1:22 م (UTC 2) رابط التعليق
هؤلاء من مخلفات الكيزان يريدون ان يزرعوا الخوف وعدم الامان فى قلوب
الشعب السودانى حتى يجبروا الناس للخروج للشارع كما يحرضون الناس
الايام دى فى الممناطق الطرفية لازم الناس تكون واعية ليهم ومافى اى امرأة
تفتح بيتها لاى زول كان أمرأة او رجل او حتى اطفال فى غياب الزوج والابناء