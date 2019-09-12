البدوي يدعو الأمم المتحدة للتعاون مع السودان

كد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على الدور الذي ظلت تلعبه الأمم المتحدة بالسودان، داعياً برنامج الأمم المتحدة الاستمرار في تعاونه من أجل مساعدة السودان في برنامج المرحلة الانتقالية في مجال العون الفني وبناء القدرات وخاصة قضايا الشباب وخلق فرص العمالة لهم، والانتقال من العون الإنساني الى العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
جاء ذلك في اجتماعه مع مستر سلفا راما شندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، بحضور إدارة التمويل الخارجي.
ومن جانبه؛ تعهد سلفا راما شندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان بتقديم العون الفني للسودان في المرحلة الانتقالية في المجالات الحيوية في مجالات دعم الزراعة بتقنيات الطاقة الشمسية .
واستعرض الممثل تجربة الطاقة الشمسية بولايتي الشمالية ونهر النيل التي تمت بتمويل من البرنامج الإنمائي وتم تنفيذها عبر وزارة الري، مشيراً الى النجاح الذي حققته تلك التجربة في الولايات، ووعد بتطبيق التجربة في ولايات أخرى.
السوداني