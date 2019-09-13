البرهان يفي بوعده للسيسي.. السودان يسلم قياديا إرهابيا لمصر

أفادت مصادر متطابقة، لـقناة “روسيا اليوم”، أن السودان سيرحل أحد القيادات الإرهابية المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل.
وأكدت المصادر، أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين، الهارب إلى السودان قبل سنوات، بعد إدانته في قضية بمحافظة الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بـ15 عاما.
وفي حال ترحيل المذكور، سيكون ذلك بداية جديدة ومختلفة لتعاون أمني بين السودان ومصر بعد تعهدات من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمصر قبل أشهر بأنه لن يتبقى على أرض السودان مطلوب واحد للأمن المصري.
المشهد
3 التعليقات
فيصل الغالى
2019/09/13 at 5:06 م (UTC 2) رابط التعليق
رغماً عن معارضتنا لتسليم معارضين لجؤوا إلينا طلباً للأمان لبلدانهم .. إلا أن المعارضة المصرية والتي تعمل من تركيا وهي معارضة إسلامية وهي والإنقاذ من معين واحد إلا أنه ومنذ بداية الإحتجاجات في السودان في ديسمبر 2018 شهد الجميع موقفاً غريباً وعجيباً من تلك المعارضة المصرية الإسلامية والتي تمتلك قنوات تبث من تركيا وهي مكملين ووطن والشرق والقناة 9 حيث ترك هؤلاء حملاتهم الموجهة للسيسى في مصر وقاموا بتوجيه تلك الحملات الحمقاء للسودان والرئيس البشير رغماً عن أنه كان يحمى هؤلاء المعارضين المصريين الإسلاميين هنا في السودان حيث وقف هؤلاء مع تلك الإحتجاجات وساعدوها بنقل أنشطتها وعلى مدار الساعة في قنواتهم حتى سقطت الإنقاذ ( يعنى بالمفتوح إخوان مصر يتآمرون على إخوان السودان !) والآن تم طرد الكثير من الإسلاميين المصريين من السودان ويجرى حالياً تسليم ذلك القيادى المذكور .. وبالتأكيد ستعُض المعارضة المصرية بتركيا أصابع الندم على فعلتها المتهورة والغير محسوبه ضد رفقائهم من إسلاميى السودان حيث لا ينفع الندم بعد وقوع الفأس في الرأس !
Osman elsheikh
2019/09/13 at 5:59 م (UTC 2) رابط التعليق
المصريون لم يكفيهم تصدير منتجات المجاري برضك ملؤا البلد عفن شريعة وخرابيط
أبو هاجر
2019/09/14 at 1:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
مؤسف والله؛ محاكم السيسي نفتقر لأدني درجات العدالة.