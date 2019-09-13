مجلس السيادة يعقد اجتماعا ببيت الضيافة

عقد مجلس السيادة الانتقالي مساء الجمعة اجتماعا ببيت الضيافة برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء حيث استمع المجلس الى تنوير حول زيارة وفد مجلس السيادة الى جوبا ولقاءاته مع قادة الحركات المسلحة.
واوضح الفريق ركن محمد علي ابراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية ان الاجتماع ناقش ايضا الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس الأريتري للبلاد يوم السبت .
الخرطوم في 13-9-2019م (سونا)
1 التعليقات
أبو هاجر
2019/09/14 at 1:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
القبطية طولها طول حميدتي قاعد.
ناس الحرية والتغيير مصصرين وجوهم؛ الناس ديل كان مسكوهم البلد لها نلقاهم صارين. عضب الله عليهم جمهورين وشيوعيين وبعثيين.