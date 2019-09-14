إجراءات جديدة ضد السوريين الموجودين في البلاد

كشف أحد أعضاء الجالية السورية في الخرطوم، أن سلطات البلاد أمهلت السوريين الموجودين على أراضيها (30) يوماً، لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية. وأفاد أحد الأعضاء البارزين في الجالية السورية بالخرطوم، لوكالة (سبوتنيك)، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن السلطات السودانية أصدرت عدة إجراءات جديدة تتعلق بالوجود السوري بالخرطوم.
وقال المصدر السوري إن السلطات السودانية منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة (7) أيام من تاريخ الأربعاء الماضي للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب.
وأشار إلى أن السلطات أعطت فترة (30) يوماً للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها.
واستطرد عضو الجالية السورية قائلاً: (بعد شهر من تاريخ 11/9/2019م، سيتم توقيف كل سوري مخالف سواء كان عاملاً أو مواطناً عادياً.
وتابع قائلاً: (الشرطة ستقوم بمراقبة الأجانب، وعلى كل ضيف سوري أن يحمل بطاقته الشخصية السودانية إن كان ممن حصلوا على الجنسية السودانية، وجوازه عليه الإقامة إن كان مقيماً، وكرت العمل إن كان عاملاً، ويجب أن يكون إثبات الشخصية بحوزته في أي مكان).
صحيفة الإنتباهة
3 التعليقات
الحردلو
2019/09/14 at 11:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
غريبة إنو تتم مطاردة السوريين المنتجين العاملين الأدو البلد وجه سياحي رغم وجود سلبيات تتعلق بتحويل العملة الصعبة وتخلو الشحادين والمتسولين وبياعين القورو والعروق الجايين من غرب أفريقيا عن طريق مافيا التسول والفساد وماسكين حيازات كمان عشان يغرزو للأبد وبعد ده كلو بيحولوا قروش لي غرب أفريقيا كرهونا الشرا من المحلات والوقوف في الإشارات والصلاة في الجوامع، ما عايزين أي متسول وزلنطحي أجنبي حتى لو طلع رقم وطني.
حردلو
2019/09/14 at 11:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة الجنسيات الغرب ووسط أفريقية جات هنا وطلعت أرقام وطنية وجنسيات بقت تشتغل بيها وظائف في السعودية والخليج بإسم السودان وتسيء للسودانيين وتحفر ليهم وتلقاهم قاعدين مع جاليات دولهم ويضحكوا على السودانيين وينبذوهم كمان.. خيرهم لي دولهم وشرهم للسودان والسودانيين أسألوا أي مغترب.. مراجعة الرقم الوطني مطلب ثوري.
sawah sudani
2019/09/14 at 12:58 م (UTC 2) رابط التعليق
مراقبة الأجانب حفاظا على أمن المواطن و البلاد هذا شيء طبيعي
لكن يجب أن نعامل الأجانب حسب معاملة دولهم لنا المطاعم و المحلات التجارية و الاسواق يجب على الجهات القانونية عدم المجاملة فيها اما بقية الأمور من عمل عادى و غيره يجب احترام اى مواطن قادم من سوريا و العراق ة اليمن و يجب يمنحوا وضعا خاص فى البلاد لأنهم كانوا يحترموننا فى بلدانهم و لم نسمع يوما كلمة اين إقامتك او اين جواز سفرك فى الشوارع الا فى حالة السكن و السفر و العلاج و ربما فى الحالات الاجرامية و المشاكل الكبرى .
التحية للجهات القانونية و الاحترام و ندعوا الله تعالى لهم بالتوفيق
و دعواتنا لشعب السوري و العراقي و اليمنى بان يفرج الله تعالي كربهم و ان يصلح حال قادة بلدانهم حتى يعمها السلام و يعودون إليها سالمين آمنين غانمين
و نتقدم لهم بالاعتذار لان زمام أمور البلاد أصبح الآن بيد اليهود السودانيين و أعوانهم من الخونه و المرتزقة من غرب افريقيا.
لكن لسكات الإسلاميين حدود
و قسما سوف نستلم الحكم من جديد
…. غدا ….
لحظة ما سوف تشرق الشمس التى لوحت لنا امس بالوداع