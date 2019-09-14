محلية الخرطوم تشدد على أسواق المخفض الالتزام بالأسعار

شددت محلية الخرطوم علي جميع منافذ واسواق البيع المخفض الالتزام بقوائم الأسعار اليومية الصادرة من إدارة السلع الاستهلاكية في العرض بالمنافذ نسبة للتسهيلات التفضيلية المقدمة لاصحاب المنافذ، فيما باشرت المحلية وللاسبوع الثاني على التوالي طرح عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم والشركات الموردة والمصنعة والمنتجين للسلع الغذائية بأسواق البيع المخفض بابي حمامة شملت الفراخ والبيض والخضروات والفواكه وبقية السلع الاستهلاكية بإسعار تركيزية تقل عن سعر السوق الموازي بنسب تتراوح مابين (20% إلي 30%) بهدف القضاء علي ظاهرة الوسطاء والمضاربين في الأسعار وتفعيلاً للإجراءات التنافسية والتي تعزز من خفض السلع بالأسواق، وقال المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم بأن الخطوة تجئ وفقاً لخارطة عمل ولاية الخرطوم في إطار تخفيف أعباء المعيشة والحد من الارتفاع غير المبرر للسلع تحت رعاية معتمد المحلية وبشراكة مع أصحاب منافذ وأسواق البيع المخفض، حيث يهدف العمل لتوريد السلع الاستهلاكية للمواقع المعتمدة من قبل المحلية بأسعار تركيزية من المنشأ.
الخرطوم :شذى الشيخ
صحيفة الجريدة