المحكمة تحذف تهمة حيازة العملة الوطنية عن الرئيس السابق البشير

حذفت المحكمة المُكَلّفة بنظر الدعوى الجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف المُكَلّف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، عن الرئيس السابق عمر البشير، تهمة حيازة العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ (3) الذي تم إلغاؤه من قبل رئيس المجلس العسكري السابق رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كما حذفت التهمة تحت المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة، مسببة حذفها من التهم الموجهه للرئيس السابق عمر البشير بأن النيابة لم توجه بها اتهاماً.
وأمرت المحكمة بالإبقاء على حجز العملة المحلية (5) ملايين جنيه. وأمرت الاتهام بإيداع المبالغ بالعملة الأجنبية المعروضات بالمحكمة وكان قد قدم إيصال أمانة بإيداعها في بنك السودان.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع بتلاوة الاعتراف القضائي للمتهم بيومية، وقال القاضي الصادق عبدالرحمن الفكي إن المتهم لم يبد أي اعتراض عليه وأتيحت له الفرصة كاملة كما أن المحكمة لم تعتمد عليه بل اعتمدت على أقوال المتهم عند استجوابه أمامها في جلسة سابقة.
الصيحة
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/14 at 6:02 م (UTC 2) رابط التعليق
محاكمة كلام فارغ مسرحية فاشلة
AbuAreej
2019/09/14 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق
وهل سيقتنع الرضيع بأن هذه محاكمة في الاصل؟؟