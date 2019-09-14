القبض على تشكيل إجرامي اجنبي يقوم باستخدام البطاطس الفاسدة وتحويلها الى شيبس

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم بمحلية شرق النيل من القبض علي تشكيل اجرامي اجنبي يقوم باستخدام البطاطس الفاسدة وتحويلها الي شيبس.
وتفيد متابعات اعلام شرطة ولاية الخرطوم الى ورود معلومات لمباحث شرطة محلية شرق النيل عن قيام اجانب بشراء البطاطس الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الادمي باستخدام عربات نصف نقل في ترحيلها للتصنيع، وفور تأكيد المعلومة تم تكوين فريق من مباحث المحلية للبحث وجمع المعلومات واسفرت العمليات عن القبض على (4) متهمين وضبطت بحوزتهم حوالي 16 جوال بطاطس فاسدة وبالتحري ارشدوا الى ثلاجة يتم فيها تخزين البطاطس الفاسدة بشارع القذافي ومن ثم نقلها الى مصنع للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بكوبر حيث تمت مداهمة المصنع وتم العثور على كميات من البطاطس الفاسدة وزيوت غير صالحة للاستخدام الادمي تستعمل في صناعة الشيبس وتم تحويل المضبوطات للمعامل الجنائية والقبض على (6) من العاملين بالمصنع بينهم مهندس اجنبي وجار التحري معهم والقبض على بقية المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
واوضح العميد شرطة خالد محمد احمد رحمة مدير شرطة محلية شرق النيل لاعلام شرطة ولاية الخرطوم أن شرطة المحلية استطاعت كشف العديد من الجرائم الغامضة مؤكدا قدرة شرطة المحلية لتلبية نداء المواطنين واستغاثته، وقال إن شرطة المحليه حاضرة من خلال انتشارها الكثيف لكشف كافة الجرائم وملابساتها.
الخرطوم 14-9-2019(سونا)