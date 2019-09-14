والي الشمالية: نفرة لصيانة قصر ود نميري

قام والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري السبت برفقة عدد من القيادات، بزيارة ميدانية لقصر ود نميري.
وأكد والي الشمالية المكلف في تصريح لـ(سونا) أن الزيارة جاءت للوقوف على آخر الترتيبات لبداية نفرة إعادة تأهيل وصيانة القصر بالصورة التي تليق بإرث وحضارة وتاريخ منطقة ودنميري وباسم الراحل المشير جعفر محمد نميري، مشيرا إلى أن القصر يعتبر واحدا من القصور القديمة والتاريخية بالولاية الشمالية، وقال الوالي إن الأيام المقبلة ستشهد انطلاقة النفرة بمشاركة القوات النظامية بالولاية، داعيا لتضافر الجهود الرسمية والشعبية حتي استكمال عمليات التأهيل والصيانة بالقصر ومن ثم المحافظة على هذا الإرث التأريخي.
دنقلا، 14-9-2019 (سونا)