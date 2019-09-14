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2019/09/15

2019/09/15


السر: غندور سيصبح رئيس السودان بعد الفترة الإنتقالية



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رأي وخبرتي المعقولة في تحليل مجريات الأمور،،، غندور هو رئيس الجمهورية بعد الفترة الإنتقالية.

فالرجل بداء حملة قوية واحترافية في جذب الشباب الغير محزب اليه وهذا خطأ اليسار الذي استغل الشباب بدون إحتضانهم في وعاء سياسي.

الرجل مقبول جدآ لدي الشباب السوداني وبقليل من المجهود معهم سيكونو سند له جماهيري في رحلته نحن كرسي رئاسة السودان.

Muhammad Alsir

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3 التعليقات

      1. 1
        Goh

        2019/09/15 at 1:00 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ؟؟؟؟؟؟

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      2. 2
        Ali ALsudani

        2019/09/15 at 1:06 ص (UTC 2) رابط التعليق

        غايتو الكيزان ديل عليهم جنس عبط وهبل

        الحرامية ديل ماقادرين علي الفطام من المال الحرام

        حزبكم وحركتكم الارهابية انتهوا والحساب قريب

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      3. 3
        ست النفر

        2019/09/15 at 1:19 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انحنا رئيسنا # حميدتي * او # برهان * وبس
        لا غندور ولا حمدوك ولا حنطور

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