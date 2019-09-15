بالصورة .. فستان ميلانيا ترامب يثير الجدل في ذكرى أحداث 11 سبتمبر … ماذا تقصد بهذه الرسمة ؟!

أثارت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، موجة كبيرة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان في ذكرى أحداث 11 سبتمبر ، علق البعض أنه حمل رسما لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم .
ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في “تويتر”، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: “لن ننسى أبدًا”.
ووفق ما نقله السبت موقع “روسيا اليوم” يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.
من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ”السخيفة”، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.
وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: “أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟”، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.
صحيفة المرصد