التعايشي: وجدنا 190 مؤسسة تتبع للقصر الجمهوري

كشف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي عن تجاوزات للنظام البائد. وأعلن في ندوة بالخرطوم أمس, عن وجود (190) مؤسسة تتبع للقصر الجمهوري، وأشار في ذات الاتجاه إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية يتكون من أكثر من (170) موظفاً خصصت لهم (70) سيارة على حساب الدولة. وفي ذات الأثناء انتقد التعايشي ارتفاع نسب الفقر في مناطق الإنتاج، وأكد أن قضايا السودان لن تحل بالنوايا أو تطييب الخواطر، وإنما بدفع الاستحقاقات، وقال: (المرة دي ولا على كيفنا حنكون صادقين في دفع استحقاقات السلام).
ومن جانبه طالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب بتحريك إجراءات قضائية للقصاص من مرتكبي جرائم القتل في دارفور والشرق وبورتسودان وكجبار، لافتاً إلى أن الوثيقة الدستورية لم تستثنِ أحداً من العقاب، وأردف قائلاً: (لسنا دعاة انتقام ولن نكرر الإفلات من العقاب).
الخرطوم: هبة عبيد
صحيفة الإنتباهة