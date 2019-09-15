الخطيب: الصادق المهدي يتوق للسير على إرث النظام السابق

قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، إن الصادق المهدي، يتوق للسير على إرث سياسات النظام السابق في إجراء تغييرات شكلية على القضايا التي تهدد وحدة السودان، وذلك تعليقاً على دعوة المهدي لانتخابات مبكرة حال فشل حكومة “حمدوك”.
وأضاف الخطيب حسب (سودان تربيون) أمس، أن المهدي قبل اندلاع الثورة كان يتحدث عن أنه مستعد للتعاون مع النظام السابق من خلال تسوية يدخل بعدها في انتخابات 2020م. وتابع “أيضاً كان يطرح أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة وتجرى انتخابات لأنه يتوق إلى السير على إرث ذات سياسات النظام السابق مع تغييرات شكلية وهي ذات القضايا التي كانت تُهدّد وحدة السودان وتُهدّد حل قضايا السودان بشكل صحيح”. وأوضح أن الآخرين خلاف المهدي، ينظرون إلى أن الحل الحقيقي لقضية السودان هو تغيير المسار القديم وافتراع آخر جديد يفتح الطريق نحو تحول ديمقراطي يُديم السلام ويُرسّخ التداول السلمي ويستوعب كل مكونات الشعب السوداني.
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