معلمو الخرطوم ينفذون وقفة احتجاجية لمناهضة قرار إلغاء عطلة السبت

نفذ معلمو ولاية الخرطوم وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة التربية والتعليم بالخرطوم بحري أمس لمراجعة قرار إلغاء عطلة السبت.
وكانت وزارة التربية قد أغلقت الأبواب في وجه موكب المعلمين، واحتد النقاش بين المحتجين وعمال الوزارة الذين رفضوا فتح الأبواب لأنها أوامر عليا، وردد المحتجون: شعارات “لا تعليم في وضع اليم”، “السبت عطلة رسمية”.
واستنكر المعلمون سلوك وزارة التربية في تجاهلهم وعدم الاستماع لمطالبهم ومصادرة حقهم السلمي في انتزاع حقوقهم.
وقالت معلمة مُشاركة في الموكب لـ “باج نيوز” إن تخاذل وزارة التربية في التواصل مع المعلمين والاستماع لآرائهم برهان على أن الوزارة تتحكم في مفاصلها الدولة العميقة وبحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة.
السودانى