وزيرة: سنحقق الرفاهية لكل السودانيين

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، عن إلتزام وزارتها بتحقيق الرفاه والعيش الكريم لكل السودانيين، من خلال آليات عديدة يكون من ضمنها تمتع العاملين بأجورعادلة، وقالت الوزيرة في ورشة مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين بقاعة الصداقة أمس، إن للعاملين الحق الكامل في تشكيل أجسامهم النقابية والمطلبية التي تحقق أهدافهم وتحفظ حقوقهم ” وزادت: نعول على النقابات بأن تكون حارساً أميناً لتحقيق أهداف الثورة.
في وقت كشفت مبادرة استعادة نقابة المهندسين، عن رفضها أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع، وقال المهندس فيصل بشير عن المبادرة إن المبادرة ترفض ابتداءً أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع، وأنها رفعت مذكرة بهذا الشأن لمجلسي السيادة والوزراء، وأضاف “سنقاوم بكل الوسائل المشروعة أيلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع.
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