فيصل: ضرورة إصلاح القوانين في الإعلام

أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ضرورة إصلاح بعض القوانين في الإعلام وإعادة هيكلة أجهزة الإعلام الحكومية حتى تواكب المرحلة الجديدة وتعبر عنها.
وقال خلال مخاطبته ورشة (الإعلام في الفترة الانتقالية) اليوم التي ينظمها مركز الخرطوم للخدمات الصحفية بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت خلال الفترة من 15 -16 سبتمبر الجاري، قال “إنهم بصدد تكوين مجلس استشاري بوزارة الإعلام لوضع خطة وطنية للتدريب”.
ودعا إلى فتح الساحة للقطاع الخاص للاستثمار في الإعلام، مؤكدا أهمية الإعلام ورسالته، لافتا إلى أهمية الحصول على المعلومات، مطالبا الدولة بتخفيض تكاليف ورسوم الجمارك للصحف.
من جانبها أوصت الخبيرة الإعلامية إسراء زين العابدين من خلال ورقة قدمتها بعنوان (القنوات الفضائية بين الحاضر ورؤى المستقبل) بأهمية تدريب العاملين في المجال الإعلامي والاعتماد على المعايير المهنية الصحيحة، وإيجاد حلول لتقليل رسوم تصاديق البث من هيئات البث والاتصالات.
ودعت لإنشاء جسم يعنى بوضع الضوابط والتقييم السنوي المهني والبرامجي للكوادر العاملة بهذه القنوات.
وأوصى الأستاذ السر السيد في ورقة (الإعلام الحكومي رؤى وأفكار) بإنشاء مجلس أعلى للإعلام الالكتروني شريطة أن يكون مستقلا للإشراف والمتابعة بجانب وضع ميثاق شرف ينظم ويحمي الإعلام والعملية الإعلامية من أي تدخل وانتهاكات.
السودانى